Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 13:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Karsak deresi kenarında erkek cesedi bulundu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsa ait olduğu düşünülen ceset, Bursa’nın Gemlik ilçesi Karsak Deresi kenarında tespit edildi.
Dere kenarında parçalanmış olarak bulunan cesedin, 4 ay önce atıldığı söylenen yerden 100 metre ileride bulunduğu öğrenildi.
Karamürsel’de tersanede çalışan S. D.’nin kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları devam ediyordu. Zanlılar, cesedi Karsak'a attıklarını söylemişti.
Bulunan ceset, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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