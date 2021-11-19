Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yaparak cep telefonu çalan bir kişiyi yakaladı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Cumhuriyet Mahallesi Sur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi, yürüyen merdivenlerde önünde bulunan genç kızın montunun cebinden telefonunu alarak cebine attı.
Bir süre sonra durumu fark eden genç kız, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yankesicilik olayını O.K.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Telefon sahibine teslim edildi
Ekiplerce düzenlenen operasyonla O.K.B. yakalanırken, telefon da bulunarak sahibine teslim edildi.
Öte yandan, O.K.B.'nin genç kızın montundan telefonu alarak cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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