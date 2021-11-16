Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kadın cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Cinayet, Gaziantep'te yaşandı. Bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu.
Olay yerine giden ekipler, cesedin 41 yaşındaki Neslihan Kaya'ya ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Adli Tıp Kurumuna götürülen Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına verildi.
Etiketler: Gaziantep Kadına Şiddet
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