Cinayet, Gaziantep'te yaşandı. Bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu.

Olay yerine giden ekipler, cesedin 41 yaşındaki Neslihan Kaya'ya ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Adli Tıp Kurumuna götürülen Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına verildi.