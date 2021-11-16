Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da şüpheli ölüm
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Konya'nın Kulu ilçesinde 92 yaşındaki bir kişi, evin müştemilatında ölü bulundu.
Ömeranlı Mahallesi'nde gurbetçi vatandaşa ait müstakil evin bahçesinde bulunan müştemilatta yaşayan 92 yaşındaki Selahattin Açar, komşuları tarafından hareketsiz görülünce polis ve sağlık ekipleri arandı.
Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Açar'ın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yakınlarının bulunmadığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Açar'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
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