Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri İznik Topkapı Caddesi üzerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyordu.

[Fotoğraf: İHA]

Bu esnada üzeri kiremitler ile kaplı bir yapı ortaya çıktı. Kazı çalışmaları durduruldu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve İznik Müzesine haber verildi. Müzeye bağlı arkeologlar inceleme için yapının bulunduğu alana gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Yapının Roma dönemine ait mezar olduğu iddia edildi.