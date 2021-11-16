Altunçay köyünde sahibi tarafından otlamaya götürülen ineklerden biri su kanalına düşerek sıkıştı.

Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, ineği boynuzlarından çekerek sıkıştığı yerden kurtardı.

İneğin vatandaşlar tarafından kurtarılması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

Bakkal sahibi Ali Devrim, ineğin kanala düştüğünü görünce şaşırdığını söyleyerek, "Biz de çay içiyorduk. Hemen yardıma koştuk. Çevreden 1-2 arkadaş daha geldi. Hep birlikte kanalın içinden hayvanı kurtardık. Daha sonra otlağın yolunu tuttu" dedi.