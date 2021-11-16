Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına düşen ineğin vatandaşlar tarafından kurtarılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Altunçay köyünde sahibi tarafından otlamaya götürülen ineklerden biri su kanalına düşerek sıkıştı.
Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, ineği boynuzlarından çekerek sıkıştığı yerden kurtardı.
İneğin vatandaşlar tarafından kurtarılması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: AA]
Bakkal sahibi Ali Devrim, ineğin kanala düştüğünü görünce şaşırdığını söyleyerek, "Biz de çay içiyorduk. Hemen yardıma koştuk. Çevreden 1-2 arkadaş daha geldi. Hep birlikte kanalın içinden hayvanı kurtardık. Daha sonra otlağın yolunu tuttu" dedi.
Etiketler: Düzce
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