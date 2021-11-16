Tufanbeyli ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Arslan Işık, mahallesine gelen birinden esinlenerek kaşık yapmaya başladığını söyledi.

İlk zamanlarda hobi olarak başladığı tahta kaşık zanaatında kendisini geliştiren Işık, evinin balkonuna kurduğu küçük atölyesinde ceviz, armut gibi ağaç dallarından yaptığı kaşık ve kepçeleri satıyor.

“Ağaç dallarına şekil vermek beni mutlu ediyor”

Işık, hobi olarak başladığı tahta kaşık yapımına emekli olduktan sonra daha fazla ağırlık verdiğini söyledi.

Halen ilk günkü heyecanla tahta kaşık yapımını sürdürdüğünü anlatan Işık, "Ağaç dallarına şekil verip kaşık haline getirmek beni çok mutlu ediyor. Elimden geldiğince öğrenmek isteyenlere gönüllü olarak öğretiyorum. Bu sanatın yaşaması için tanıtımını yapmaya çalıyorum." dedi.