Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
"Karakol komutanıyım" diyerek dolandırıcılık yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da kendini karakol komutanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, astsubay başçavuş olduğunu söyleyip kendisini karakol komutanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran C.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, C.C.'nin Akziyaret Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla C.C. gözaltına alındı.
Çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen C.C., sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Dolandırıcılık
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