Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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