Doğu Anadolu'da sürüler yaylalarda boy göstermeye başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde besicilik yapan Ahmet Sarıtaş da koyunlarını meralara çıkardı. İçlerinden biri, otlarken doğum yaptı.

Koyunun ikinci defa doğum yaptığını söyleyen Ahmet Sarıtaş, "Bu koyun ikinci defa doğurmuş. Bir kışın doğurmuş, bir de şimdi doğurdu. Senede iki sefer doğuruyor" dedi.

Besici Sarıtaş, "Kardelen" adını verdiği kuzuyu soğuktan etkilenmemesi için evine götürmeye karar verdi.

Kuzuyu bisikletinin arkasındaki sepete bindiren Sarıtaş, köyün yolunu tuttu.

Sağ salim eve geldiklerini söyleyen Sarıtaş, "Kuzu doğdu, kuzuyu aldım eve getirdim. Koyun ile beraber burada otluyor" diye konuştu.