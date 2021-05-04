Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
İstasyon Caddesi'ndeki santralde çıkan yangına, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Eskişehir, Isparta ve Uşak'tan gelen itfaiye ekipleri ile iş makineleri gece boyunca müdahale etti.
Alevler sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun kül olduğu bilgisi paylaşıldı.
İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralindeki odun ve tomrukların bulunduğu alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile ilçe ve belde itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başlamıştı.
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