Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'teki Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haseki Tramvay Durağı'nda karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi, durağa yanaşan tramvayın altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.
Hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü, yüzüstü" dedi.
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