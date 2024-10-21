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Türkiye
AA 21.10.2024 12:23

Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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