Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.10.2024 12:00

Gölköy Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü.

Gölköy Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor
[Fotograf: AA]

Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

Gölde kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 40 metre geri çekildi. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

Gölköy Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor

Öte yandan, kentte son bir haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı, Mudurnu ve Abant derelerinin debisini yükseltti.

Derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle Gölköy Baraj Gölü'ne akan suyun da arttığı görüldü.

ETİKETLER
Bolu Barajlar Kuraklık
Sıradaki Haber
Saman balyalarının arasına gizlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Bingöl'de 88 aile yerinde dönüşümle güvenli evine kavuştu
13:40
Kartalkaya sezona hazırlanıyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
13:31
Milyonlarca insanın DNA'sı tehlikede: 23andMe iflasın eşiğinde
13:22
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
13:23
Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya gönderdiğini öne sürdüğü askerlerin geri çekilmesi için çağrıda bulundu
13:20
BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde
Lübnan'da İsrail saldırganlığının mağduru Afrikalı kadınlar yardım eli bekliyor
Lübnan'da İsrail saldırganlığının mağduru Afrikalı kadınlar yardım eli bekliyor
FOTO FOKUS
Vatan haini, millet düşmanı Fetullah Gülen öldü
Vatan haini, millet düşmanı Fetullah Gülen öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ