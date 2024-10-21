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Türkiye
İHA 21.10.2024 11:39

5 iş yerinin kül olduğu yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan ve bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçrayan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sularında kauçuk fabrikasında yangın çıktı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek gayesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da sevk edildi.

 

SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ekipler, toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan alevleri söndürmek için seferber oldu.

28 araç ve 60 itfaiye personelinin yoğun çaba sarf ettiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 iş yerinin kül olduğu yangını boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın verdiği hasar havadan da görüntülendi.

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5 iş yerinin kül olduğu yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
5 iş yerinin kül olduğu yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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