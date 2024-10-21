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Türkiye
AA 21.10.2024 11:14

Çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş 20 yıl 10 ay 57 gün hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması ve suç organizasyonlarında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta çalışma yapıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamette çeşitli suçlardan aranan kişilerin olduğunu belirleyen ekipler, operasyonda görevlilere mukavemet gösteren İ.T. ve R.K'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, balistik yelek, 55 mermi, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

"Hırsızlık, yağma ve gasp" suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerden R.K. hakkında "silahla yağma" suçundan 20 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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