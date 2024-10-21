Kahramanmaraş'ta 531 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş'ta, TOKİ marifetiyle yapılan afet konutlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da köy evleri inşaatında çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Ekipler, köy evleri yapımında yer seçiminde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda yapının kurulacağı yerdeki zeminin sağlamlığı, özellikle vatandaşların istekleri ve taleplerine göre belirlenerek çalışmalar yapılıyor.

"Ailelerimiz bize 'villa yapıyorsunuz' diyor"

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tayfun Temur, 6 Şubat depremlerinin kent merkezinde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yıkıma yol açtığını söyledi.

Bu anlamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kırsal afet konutlarında yürütülen çalışmalarda 3 bin 302 kırsal konutun kurasının çekildiğini belirten Temur, "Köy evlerine karşı memnuniyet had safhada diyebiliriz çünkü hatta bazı ailelerimiz bize, 'villa yapıyorsunuz' diyor. Şu anda herkes bu konudan memnun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Temur, kırsal konutların bir kısmını hafif çelikten bir kısmını ise beton örmeden yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda ihale edilen konut sayımız 12 bin 669, bunun 9 bin 902'si betonarme 2 bin 767'si ise hafif çelikten yapılıyor. Kırsaldan şu ana kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz toplamda 879 köy tipi konutu teslim etti. Biz de bunların 531'inin anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Köy bazlı olarak teslimatlar devam ediyor. Kırsalda 116 ailemiz fiilen evine geçip oturmaya başlamış durumda. Konut yapım sürecini biz en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Konut bazlı olarak bakarsak, 3 kura çektik, toplamda bu üç kurada 3 bin 302 kırsal konutun kuraları çekilmiş oldu, hak sahipleri şu anda belli. Yapı İşleri Genel Müdürümüz bu konuda iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede vatandaşlarımızı konutlarına geçirmiş olacağız."

"Yeni yerler seçiliyor"

AFAD olarak yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Temur, şunları kaydetti:

"AFAD ve Valilik olarak kırsal konutların altyapısı ile ilgili kısmı takip ediyoruz. Özellikle altyapıyla ilgili sorun yaşanmaması için, malumunuz köy evleri yapılırken yeni yerler seçiliyor, bunların kanalizasyonu, suyu ve elektriğinin gelmesi gerekiyor. Özellikle su konusunda teminle alakalı ilgili kurumlarla beraber istişareyle yürüyoruz. Detaylı bir şekilde de bunu hem Sayın Valimiz hem de Bakanlığımız takip ediyor."