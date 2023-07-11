Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Kuvvetli sağanağın ardından Sakarya ve Düzce arasından geçen Melen Çayı'nın taşması sonrası çevredeki köy ve tarım arazileri ile bazı evlerin alt katlarını su bastı. Melenağzı köyündeki caminin zemin katındaki şadırvan da sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde de Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun bazı bölümleri suyla dolduğu için trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bölgedeki araç geçişleri, Kocaali ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü sağlanıyor.