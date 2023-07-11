Az Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.07.2023 21:48

Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
[Fotograf: AA]

Isparta'da hafif ticari araçla çarpışan midibüs şarampole devrildi

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Nadir Doğanay idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda, Serdar Işıker'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, midibüsün Uluborlu'ya bağlı İleydağı köyünde çalışan tarım işçilerini Burdur'a taşıdığını söyledi.

Midibüsün kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra demir bariyerleri kırıp devrildiğini belirten Baruş, midibüsteki 33 kişiden 1'inin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır"

Midibüsün çarpıştığı araçta 3 kişinin bulunduğuna bildiren Baruş, "35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Yaralı vatandaşlarımızı hem Keçiborlu'daki hastaneye hem de Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdık. Şu anda olay yerinde yaralımız kalmadı. Diğer vatandaşlarımızın durumu iyi, bazıları ayakta, bazıları da yatarak tedavi görüyor" dedi.

Vatandaşların ciddi bir kaza geçirdiklerine anlatan Baruş, "Midibüs kavşaktaki virajı alamamış ve üzücü bir kaza yaşandı. Bu kazaları gördükçe üzülüyoruz. Özellikle işçi taşıyan toplu taşıma şoförlerinin çok dikkat etmesi lazım. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı ve bir daha böyle kazaların yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Isparta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
22:04
NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi
21:36
Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:43
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye F-16 satışı için görüşüldü
20:30
Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan Al Hogail ile görüştü
20:28
Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Müşterisine emoji attı, 1,6 milyon lira kaybetti
Müşterisine emoji attı, 1,6 milyon lira kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ