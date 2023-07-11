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Türkiye
AA 11.07.2023 22:25

Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında binanın farklı katlarında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle binadan çıkarılan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında söz konusu daire kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Galip Karayıldırım, yangın çıkan apartmanın yanındaki binada oturduğunu ve bir anda seslerin yükselmesiyle sokağa çıktığını söyledi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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