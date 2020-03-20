Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesinde vatani görevlerini yapan askerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarını milletvekillerine alkışlattığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü. Bu kapsamda saat 21.00'de yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi.

Mehmetçiğin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza saygılarımızı sunarız.