Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Ertan Silik isimli hasta, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan testler sonucu Silik'in böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi.

Daha sonrasında ameliyata alınan hastanın böbreğinden çıkan 120 adet taş şaşkına çevirdi.

"Taşları görünce bende şaşkına döndüm"

Yapılan ameliyat ile tekrar sağlığına kavuşan hasta Ertan Silik, "Ameliyatım Üroloji Doktoru Op. Dr. Osman Metin tarafından yapıldı. Çok şükür ağrılarım bitti. Böbreğimden çıkan taşları görünce bende şaşkına döndüm. Bu kadar çok taş olduğunu tahmin edemezdim. Bu taşları saklayacağım. Bana hatıra kalacak. Şu an çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim" dedi.