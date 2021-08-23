Kars'ta, cumartesi günü öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından yaşanan selde zarar göre Aynalı ve Ortalar köyü, çamur yığınlarından temizleniyor.

Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri ve komandolar da bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Valiliğin talimatıyla sel bölgelerine görevlendirilen güvenlik güçlerine köy korucuları da destek oluyor.

Mehmetçik, köylülere yardım ediyor.

Mehmetçik, küreklerle evlerdeki çamuru temizleyip selde zarar gören eşyaların taşınmasında köylülere yardım ediyor.

Öte yandan köydeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor.



