Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 8 helikopter ve bir uçakla müdahale devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yerleşim alanlarını tehdit etmiyor

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede 24 arazöz ve 2 dozer ile yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir Kaz Dağları’nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. https://t.co/81R14zVdG1 pic.twitter.com/UUuPW7YUSu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2021

Valilikten açıklama

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına en kısa sürede müdahale edildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının başladığı bölgenin sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle havadan müdahale yoluyla söndürme çalışmalarına başlanmıştır. Alana çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarımız Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle en etkili şekilde gerçekleştirilmektedir."