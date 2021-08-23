Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına özel pul
[Fotoğraf: AA]
PTT AŞ, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.
PTT AŞ, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu 3 lira bedelli anma pulu ve pula ait 5,5 lira bedelli ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.
Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Polatlı PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA" adresinde "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı 23.08.2021 POLATLI" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Etiketler: PTT
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