Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 kente "gök gürültülü sağanak" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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