Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul Kınalıada mevkiinde bir tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, içerisinde 4 kişi bulunan tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kınalıada mevkiinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı" denildi.
Kınalıada mevkisinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina’ya yanaştırıldı. pic.twitter.com/0fFE9dDHnx— KEGM (@kiyiemniyet) August 23, 2021
Etiketler: İstanbul Sosyal Medya
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