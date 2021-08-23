Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Şile ilçesinde kamp alanındaki bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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