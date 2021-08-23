Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Deryalı Sokak'ta bulunan 3 katlı kafenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.