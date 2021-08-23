Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iş yerinin çatı katında yangın
İstanbul Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Deryalı Sokak'ta bulunan 3 katlı kafenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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