Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı martıyı botla açılan vatandaşlar kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da balıkçıların oltasına takılarak denizde sürüklenen martıyı çevredekiler kurtardı. Botla denizden çıkarılan martının kanatlarında çok sayıda iğne olduğu görüldü.
Yeniköy'de, balıkçıların olta iğnelerine takılan martı, kanadından yara aldığı için uçamadı.
Denizin içinde duran martıyı fark eden vatandaşlar, botla suya açıldı. Vatandaşlar, martıyı bota alarak, kanadına saplanan olta iğnelerini tek tek çıkardı.
Yaralı martı, tedavi edilmek üzere İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Martının iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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