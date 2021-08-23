Olay, Burdur Devlet Hastanesi acil serviste yaşandı. Hastaneye giden 16 yaşındaki çocuğun koluna enjeksiyon yapıldı.

İddiaya göre, çocuğun kolunun acıtıldığı gerekçesiyle aile müdahaleyi yapan hemşireye saldırdı.

Hemşireyi korumaya çalışan güvenlik personeli de saldırıya uğradı.

Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız" dedi.