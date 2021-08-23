Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA-AA
Mersin’de otobüs şarampole devrildi: 37 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yaşanan kazada 37 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.
Kazada, otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralıların hayati tehlikeleri yok
Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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