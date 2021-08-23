Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralıların hayati tehlikeleri yok

Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.