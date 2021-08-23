Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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