Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölde ördek yakalamak için kurulu kafesler imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen kafesler, ekipler tarafından imha edildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği ekipleri, göl içi ve çevresinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler esnasında göl içerisinde ördek yakalamak için kurulu kafesleri tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Yasa dışı avcılıkta kullanılan kafesler imha edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Edirne
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