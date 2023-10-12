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Türkiye
AA 12.10.2023 11:16

Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek.

Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"13 Ekim Cuma sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükunu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum."

ETİKETLER
Filistin Devleti Mehmetçik Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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