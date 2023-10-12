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Türkiye
AA 12.10.2023 10:17

Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Osmangazi Köprüsü'nde kamyonetin çarptığı panelvan, savrularak iki otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki panelvana arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvan, önce bir otomobile, ardından da başka bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesine kaldırıldı.

Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Trafik Kazası Yalova
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