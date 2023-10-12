Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki panelvana arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvan, önce bir otomobile, ardından da başka bir otomobile çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesine kaldırıldı.
Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.