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Türkiye
AA 12.10.2023 10:00

Tunca Nehri'nde su seviyesi azaldı: Çöpler gün yüzüne çıktı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı. Plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

Tunca Nehri'nde su seviyesi azaldı: Çöpler gün yüzüne çıktı

Yaşanan kuraklık nedeniyle su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı.

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.

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