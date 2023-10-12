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Türkiye
AA 12.10.2023 09:31

Eskişehir'de tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

Eskişehir'de tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 şüphelinin Afyonkarahisar'dan Seyitgazi ilçesine, ellerinde bulundurdukları tarihi eser olarak değerlendirilen Roma dönemine ait sikkeleri ve tarihi objeleri satmak için müşteri aramaları üzerine çalışma başlattı.

KOM ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 sikke, 15 yüzük ve 29 obje ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Eskişehir Tarihi Eser
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