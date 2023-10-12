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Türkiye
İHA 12.10.2023 07:58

Kars eksi 5 dereceyi gördü: Araçların camları buz tuttu

Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Termometreler eski 5 dereceyi gördü. Araçların camları buz tuttu.

Kars eksi 5 dereceyi gördü: Araçların camları buz tuttu

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz ise eksi 4 dereceyi gördü. 

Kentte soğuktan araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı. Vatandaşlar daha sonra araçlarının camının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Artık geceleri eksi 4-5 dereceyi görmeye başladı. Araçlarımızın camları buz tuttu. Araçlarımızın camlarını günlük ya böyle temizleyeceğiz ya da üzerine battaniye örteceğiz" dedi.

Soğuk havanının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. 

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