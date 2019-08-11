Eller tetikte, gözler ufukta...

Mehmetçik Türk bayrağının gölgesinde bayramda da vatan nöbetinde. Terör yuvası olarak bilinen Şırnak'ın Kato Dağı, operasyonlarla teröristlere dar edildi.

2 bin 760 metre rakımlı dağ Mehmetçiğe emanet. Kahraman askerler, bir yandan vatani görevini yerine getirirken bir yandan da Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyor.

İran sınırında, Ağrı Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda da askerler bayramda nöbet tutuyor. Mehmetçik, 7/24 sınırı gözetliyor.

Haber: Burak Dündar, Mikail Kurban