Askerler, Suriye'nin Lazkiye kentine yaklaşık 500 metre uzaklıkta Keltepe mevkiinde gözleri sorumluluk bölgesinde vatani görevlerini yerine getiriyor.

208 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı Şehit Hava Piyade Üstçavuş Furkan Yavaş Kışlası'ndaki askerler, bayramda sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu ancak vatanını korumanın gururunu yaşadı.

Sorumlu olduğu hava sahasında adeta kuş uçurmayan hudut kartalları, bölgedeki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemliyor.

Tek tek bayramlaştılar

Kurban Bayramı'nda da sınırdaki nöbetine devam eden askerler bayram namazını imam Şemsettin Ateş öncülüğünde kıldı.

Daha sonra Kıta Komutanı Hava Savunma Yüzbaşı Mustafa İlker Araplı, içtima alanında askerleri selamladıktan sonra silah arkadaşlarının tek tek bayramlarını kutladı.

"Onların bir ailesi de biziz"

Yüzbaşı Mustafa İlker Araplı, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı. Şartlar ne olursa olsun önemli ve kritik görevi icra etmenin haklı gururu ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Aileleri tarafından kendilerine emanet askerlere gözü gibi baktıklarını anlatan Araplı, şöyle konuştu:

"Onların bir ailesi de biziz. Ailelere böyle vatansever evlatlar yetiştirdiği için sonsuz şükranlarımı sunar, Kurban Bayramlarını kutlarım."

"Milletimizin gözü arkada kalmasın"

Hava Piyade Kıdemli Başçavuş Turan Bozyılan da başta Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bozyılan, 7 gün 24 saat Türkiye'nin hududunda "hudut kartalları" olarak görevler yaptıklarını söyledi.

Görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiklerini aktaran Bozyılan, "Milletimizin gözü arkada kalmasın biz 24 saat hudutlardayız. Biz vatanın bekçileriyiz" dedi.

Suriye sınırındaki kulede nöbet tutan askerler de komutanlarıyla bayramlaştı. Karakoldaki askerler de aileleriyle telefon görüşmesi yaparak, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA