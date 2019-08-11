Kaza, Esenyuet Cumhuriyet Mahallesi 1993'üncü sokak üzerinde oldu. Ergün Şimşek, hafif ticari aracıyla kurban kesmek için yola çıktı. Şimşek yolda seyir halindeyken, bu sırada yan yoldan hızla gelen araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şimşek'in kullandığı araç takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar Şimşek'in yardımına koştu. Şimşek, olayı yara almadan atlattı.

Olay yerine çağrılan çekici ile Şimşek'in aracı otoparka çekildi.

"Kaldırıma vurdum, ters döndüm"

O anları anlatan Şimşek, "Arabama lastiğin oradan vurdu. Bana vurduktan sonra ben de kaldırıma vurdum, ters döndüm. Ailemin yanına kurban kesmeye gidiyordum" dedi.

Kaynak: İHA