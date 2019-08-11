Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, gece saatlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, yangının yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durdurulduğunu hatırlatarak, "Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz." dedi.

Yangına müdahale eden ekiplerin gece boyunca çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli," 10 tane helkopter kaldırıdk. Hem havadan hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Şehitliğimiz zarar görmedi. Bu işi bir kaç saat içinde bitirmiş oluruz." diye konuştu.

Gece saatlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber