Kurban Bayramı tüm yurtta idrak edilmeye başladı.

İstanbul

Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.

Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Ankara

Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camii oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camii'ne geldi.

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı.

Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Edirne

Edirne'de özellikle Selimiye Camii ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Selimiye Camii'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

Hatay

Hatay’ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Halk, ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camii'ne geldi. Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyenler, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı.

Tarihi Envarü-l Hamit Camii'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

Mersin

Mersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camii'ne geldi.

Namaz öncesinde verilen vaazda, bayram namazının önemi anlatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını doldu, bazı kişiler iç avluda secdeye durdu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Yenişehir ilçe Müftüsü Halil Uzun namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Merkez Camii'nde saf tuttu.

Aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de aralarında bulunduğu cemaat camiye sığmayınca bayram namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.

Şadırvan Camii'nde, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın vaazında, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi tarihi Fevziye Camii'ni doldurdu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bayram namazını bu camide kıldı.

Namaz sonrası camide vatandaşların bayramını tebrik eden Aksoy, cami çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de huzur ve güven içinde bayram sabahını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, başta Kocaelililer olmak üzere tüm Müslüman dünyasının bayramını yürekten kutladığını bildirdi.

Bayramın huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunan Aksoy, şunları söyledi:

"Özellikle bayramlarda sevincimizi silahla göstermemeliyiz. Bu konuda tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bayram süresince seyahatlerimiz oluyor, bu seyahatlerde de trafik kurallarına uymalarını vatandaşlarımızdan beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum."

Bursa

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camii, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii'ni tercih etti.

Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Eskişehir

Bayram namazını Çarşı Camii'nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Çakacak, cami çıkışında yaptığı açıklamada, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu dile getiren Çakacak, "Bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzurevindeki gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla, baş tacımız olan anne ve babalarımızla, şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım." diye konuştu.

Vali Çakacak'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.

Kütahya

Kütahya Valisi Ömer Toraman, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini dile getirerek, "Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Yalova

Bayram namazı dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Süleymaniye Camii'ne sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı.

Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Zağnos Paşa Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA