Merkez Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde çadırda ailesiyle yaşayan Suriyeli Garam Naif'e, raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mersin-Adana seferi yapan yolcu treni çarptı. 4 yaşındaki Naif, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber üzerine olay yerine giderek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yeri incelemesinin ardından kız çocuğunun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi.
İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkat çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
Kaynak: AA