MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren halk eğitim merkezleri aracılığıyla ilk kez 2004'te açılan "Kurban Kesim Elemanı" kursları yoğun ilgi görüyor.

Bakanlık verilerine göre, son 10 yılda kurban kesimi konusunda toplam 861 kurs açıldı. Kurslara 30 bin 955'i erkek, 183'ü kadın olmak üzere 31 bin 138 kişi katıldı.

Bu yılın Kurban Bayramı öncesinde de sağlıklı kurban kesimi konusunda eğitim almak isteyenler kurslara rağbet etti.

Halk eğitim merkezlerinde 7 Ağustos'a kadar olan süreçte açılan 153 Kurban Kesim Elemanı kursuna 5 bin 656'sı erkek, 34'ü kadın 5 bin 690 vatandaş katıldı.

20 saat eğitim veriliyor

Halk eğitim merkezlerinde verilen Kurban Kesim Elemanı kursları "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor.

20 saat süren eğitimlerde vatandaşlar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile kurban kesim yerlerini hazırlayarak, İslami usullere göre kurban kesim işlemlerini yerine getirmeyi öğreniyor.

Kursların "İş Sağlığı ve Güvenliği" kısmında bu alanda meslek dersi öğretmeni olanlar ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" modülünde il müftülükleri tarafından görevlendirilen eğitimciler,"Kurban Kesim İşlemi" bölümünde de il ve ilçe tarım müdürlükleri ile belediye başkanlıklarının görevlendirdiği eğitimciler görev alıyor.

Kurs programlarına okuryazar olan, 18 yaşını tamamlamış ve kursun öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip vatandaşlar katılabiliyor.

Kaynak: AA