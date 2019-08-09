Kaza, Uluslararası D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi.

Sefa Cansız yönetimindeki otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde önünde seyreden Caner Dinç idaresindeki tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mustafa Emir, Cemre Yağmur, Songül Şahin, Nurgül Cansız ve Ali Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurgül Cansız ve Ali Şahin burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bayram nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı yolda yaklaşık 8 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA