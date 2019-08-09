Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası kesinleşen kişilere yönelik çalışma başattı.

Ekip yaptığı araştırmayla, uyuşturucu ticareti suçundan hakkındaki 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve "kasten yaralama", "cinsel istismar" ve "uyuşturucu ticareti" gibi 9 ayrı suçtan da aranan Kurtuluş A.'nın, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde arkadaşına ait evde kaldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekip, hükümlü Kurtuluş A.'yı yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA