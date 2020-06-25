Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Maskesiz metroya binmek istedi, izin verilmeyince sinirlendi
İstanbul'da genç bir kadın Haliç İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek istedi. Güvenlik görevlisi izin vermeyince de sinirlendi.
Haliç Metro İstasyonu'nda genç bir kadın metroya maskesiz binmek istedi. Güvenlik görevlisi turnikelerden geçişine izin vermedi.
Polis çağrıldı, o sırada kadının öfkesinden olanları görüntüleyen haberciler de nasibini aldı.
Maskesiz kadını yanındaki kişi de sakinleştiremedi. Kadın, metroya binemeyeceğini anlayınca istasyondan ayrıldı.
Etiketler: maskesiz kadın Haliç İstasyonuSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:34
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