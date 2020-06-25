Haber Giriş: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da uyuşturucu madde satılan bir çay ocağına operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağına gelenlere uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Olayla ilgili G.K. ve M.Y. gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bin 274 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.
Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu samsun emniyet müdürlüğüSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:29
Son Haberler
- 13:32
- 13:27
- 13:19
- 13:39
- 13:10
Sıradaki Haber
Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz